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В Копейске на последнем звонке умер отец выпускникаСегодня в 13:11

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Стало плохо с сердцем.

В школе №7 Копейска на последнем звонке скончался отец одиннадцатиклассника. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, предположительная причина смерти - инфаркт, но сказать точно можно будет только после вскрытия. По словам очевидцев, мужчина жаловался на боли в груди.

Как пишут местные СМИ, на празднике отец выпускника выступал на сцене – сыграл на гитаре и поздравил собравшихся с окончанием школы. Родитель был очень растроган и взволнован. Когда он ушел со сцены, ему резко стало плохо. Вызвали скорую - медики прибыли через 10 минут, но спасти мужчину уже не удалось.

Школа отменила все праздничные мероприятия. Одноклассники мальчика решили пропустить общегородской последний звонок.

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