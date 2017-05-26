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В Югре нашли пропавшего 8 месяцев назад рыбакаСегодня в 16:17

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Его лодка перевернулась.

25 мая 2017 года в Нефтеюганском районе нашли тело 29-летнего тюменца, который пропал прошлой осенью во время рыбалки на протоке Юганская Обь.

"В районе поселка Чеускино рыбаки обнаружили труп мужчины, который позднее был опознан. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югории".

Молодой человек с двумя приятелями отправился на рыбалку вечером 1 октября 2016 года. Лодка перевернулась. Двоим рыбакам удалось спастись, третий утонул.

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