Его лодка перевернулась.

25 мая 2017 года в Нефтеюганском районе нашли тело 29-летнего тюменца, который пропал прошлой осенью во время рыбалки на протоке Юганская Обь.

"В районе поселка Чеускино рыбаки обнаружили труп мужчины, который позднее был опознан. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югории".

Молодой человек с двумя приятелями отправился на рыбалку вечером 1 октября 2016 года. Лодка перевернулась. Двоим рыбакам удалось спастись, третий утонул.