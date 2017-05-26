При попытке кражи.

В тюменском торговом центре "Дарина" охранники сломали подростку руку. Инцидент произошел в продуктовом отделе. Сообщения об этом появились в городских пабликах в соцсети "ВКонтакте". Как пишут очевидцы, молодого человека задержали при попытке украсть алкоголь и сам был пьян.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюмени, в полицию поступило два заявления: от представителей торговой организации по факту хищения, и от мамы потерпевшего. В областном Минздраве травму подростка подтвердили.

"Молодой человек госпитализирован в ОКБ №2. У него перелом руки, полученный предположительно вследствие того, что его задерживали, заломав руку. Он сейчас находится в удовлетворительном состоянии - после оказания необходимой медицинской помощи. Анализ крови на алкоголь взят - результатов пока нет", - рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Связаться с представителями магазина не удалось.