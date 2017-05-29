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В Заводоуковске пожар унес жизни мужчины и трех его сыновейСегодня в 08:07

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Мать спасли сотрудники МЧС.

В Заводоуковске в ночь на 29 мая в пожаре погибли 33-летний мужчина и трое его сыновей. Одному из мальчиков было 3 года, двум другим - по году. Мать семейства спасли сотрудники МЧС.

Сообщение о возгорании частного дома поступило в 01.45. К приезду пожарных огнем на площади 64 квадратных метра были охвачены веранда и кровля здания. Пожар был ликвидирован к 02.24.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в настоящее время рассматриваются две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.

В настоящее время на месте ЧП работают дознаватели и специалисты региональной испытательной пожарной лаборатории.

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