×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пьяный екатеринбуржец на Honda насмерть сбил двух девочекСегодня в 08:19

Фотография

И скрылся.

27 мая 2017 года в 22.30 на дороге станция Глубокая - Бобровский вблизи Заречного пьяный мужчина за рулем Honda S-MX задавил двух девочек 15 и 14 лет.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, школьницы двигались по правой обочине. От удара они погибли на месте. После ДТП водитель скрылся. Он уехал на дачу к друзьям в город Березовский, где и был задержан правоохранителями. Виновником аварии оказался 54-летний житель Екатеринбурга.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян. В отношении него был составлен административный протокол за оставление места аварии (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). Владельца иномарки поместили под административный арест на 12 суток.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×