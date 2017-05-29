И скрылся.

27 мая 2017 года в 22.30 на дороге станция Глубокая - Бобровский вблизи Заречного пьяный мужчина за рулем Honda S-MX задавил двух девочек 15 и 14 лет.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, школьницы двигались по правой обочине. От удара они погибли на месте. После ДТП водитель скрылся. Он уехал на дачу к друзьям в город Березовский, где и был задержан правоохранителями. Виновником аварии оказался 54-летний житель Екатеринбурга.

Медосвидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян. В отношении него был составлен административный протокол за оставление места аварии (ч.2 ст.12.27 КоАП РФ). Владельца иномарки поместили под административный арест на 12 суток.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения.