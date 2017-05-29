Она потеряла сознание.

28 мая 2017 года на железнодорожной станции Верх-Нейвинск женщина упала на рельсы прямо перед приближающейся электричкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО, свердловчанка переходила пути, и ей вдруг стало плохо.

К потерявшей сознание женщине быстро подбежали прохожие и унесли ее с рельсов. Для местной жительницы вызвали скорую помощь.