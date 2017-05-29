В центре Екатеринбурга насмерть сбили 30-летнего мужчинуСегодня в 09:25
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Переходящего дорогу на красный.
28 мая 2017 года в 23.30 в центре Екатеринбурга на улице Восточной вблизи дома №7ж насмерть сбили 30-летнего мужчину.
Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, горожанин переходил дорогу на красный сигнал светофора. 23-летний водитель Lada Granta не успел затормозить перед пешеходом-нарушителем.
Мужчина скончался на месте.
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