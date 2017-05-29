На место выехали коммунальщики.

Утром 29 мая 2017 года в Екатеринбурге ушла под воду улица Пехотинцев. По данным очевидцев, река разлилась на участке от автозаправки "Лукойл" (около пересечения с улицей Бебеля) до магазина "Яблоко" в районе Бебеля, 9.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", заявка об утечке поступила в 9.30. Коммунальщики уже выехали на место.