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Участники фестиваля красок в Челябинске напали на полициюСегодня в 11:27

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Проводится проверка.

Всероссийский фестиваль красок в Челябинске завершился нападением его участников на сотрудников полиции.

Инцидент произошел у ТРК "Горки" 27 мая. Толпа молодых людей, собравшихся на праздник, завершили гулянья погромом: подростки напали на правоохранителей, закидав их красками, а также повредили полицейский УАЗ, разбив фару и помяв бампер. Видео происшествия выложили в Сеть, снабдив едкими комментариями.

Как пояснила "Уралинформбюро" начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Челябинской области Ольга Штерк, в данный момент выясняются все обстоятельства происшествия, пока о результатах говорить рано. Второй день фестиваля был отменен.

Следует отметить, что ранее миссионерский отдел Челябинской епархии через прокуратуру требовал запретить фестиваль, имеющий оккультные корни. "Миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму "мягкого", опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения", - считают священнослужители.

Однако прокуратура Тракторозаводского района города ограничилась двумя предостережениями о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Ранее по теме:
Епархия просит запретить оккультный праздник в Челябинске

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