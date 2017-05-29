Поданы заявления в прокуратуру и полицию.

На Черноморское побережье в Килийском районе Одесской области выбросило десятки мертвых дельфинов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава райсовета Павло Бойченко.

Он винит браконьеров, которые выставляют сети на осетровых - в них попадают дельфины и гибнут от удушья. Их трупами усыпан берег в районе населенных пунктов Вилково и Приморское.

Глава райсовета направил запросы в прокуратуру и полицию, передает "Уралинформбюро".