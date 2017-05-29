Есть риск прорыва дамбы.

В Ставропольском крае из-за паводка эвакуируют жителей семи населенных пунктов.

"Мы совершили облет, проанализировали ситуацию с поступлением воды в Отказненское водохранилище, - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора. - Приток воды не падает. К полудню 29 мая уровень воды в водохранилище достигнет максимальных отметок".

Жителей начали эвакуировать сегодня в 6 часов утра. В опасной зоне оказались город Зеленокумск и села Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное. Всего там проживает около 40 000 человек. Для них развернуто более 100 пунктов временного размещения на территории края. В эвакуации принимают участие около 5 000 сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, а также волонтеров, задействовано около 400 автобусов.