Перевернулась Mazda.

Вечером 28 мая 2017 года в Челябинске на Университетской набережной попал в ДТП 34-летний екатеринбуржец. Мужчина находился в автомобиле Mazda, который наехал на опору освещения и перевернулся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом бедра.



По факту ДТП проводится проверка. Выясняется, кто именно находился за рулем иномарки. Когда инспекторы прибыли на место, участников аварии там уже не было.