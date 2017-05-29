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34-летний екатеринбуржец покалечился в ДТП в ЧелябинскеСегодня в 12:48

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Перевернулась Mazda.

Вечером 28 мая 2017 года в Челябинске на Университетской набережной попал в ДТП 34-летний екатеринбуржец. Мужчина находился в автомобиле Mazda, который наехал на опору освещения и перевернулся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом бедра.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняется, кто именно находился за рулем иномарки. Когда инспекторы прибыли на место, участников аварии там уже не было.

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