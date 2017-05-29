В районе Елизавет.

Вечером 27 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Молотобойцев мужчина выпал из окна 10 этажа жилого дома. Он погиб на месте.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Уралинформбюро" отказались прокомментировать случившееся, пояснив, что происшествия без криминальной подоплеки - не их уровень. В районный следственный отдел дозвониться не удалось.