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Стихия погубила более 150 человек на Шри-ЛанкеСегодня в 13:16

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Как минимум.

Жертвами стихии на Шри-Ланке стал, по крайней мере, 151 человек, еще 95 - получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Проливные дожди обрушились на остров в выходные, вызвав оползни и наводнения. Сотни людей вынуждены покинуть свои дома.

Число жертв растет ежечасно. Более 100 местных жителей числятся пропавшими без вести. В поисково-спасательных операциях участвуют около 400 военнослужащих, задействованы лодки и вертолеты. Многие территории оказались недоступны для спасателей, передает "Уралинформбюро".

Обрушившиеся на Шри-Ланку ливни признаны самыми разрушительными в Индийском океане с 2003 года. По данным Департамента метеорологии, в ближайшее время осадки не прекратятся, их уровень может достигнуть 1 метра.

Фото: Reuters

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