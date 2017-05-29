×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Трое граждан Белоруссии погибли в ДТП в БерезникахСегодня в 14:04

Фотография

Они приехал на Урал по работе.

Вечером 27 мая 2017 года в Березниках на улице Пятилетки произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Белоруссии. Они находились на Урале по служебным делам, пишет издание Belnaviny.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, белоруссы ехали во внедорожнике Mitsubishi L-200. Автомобиль вылетел на встречку и столкнулся там с автобусом МАЗ.

Скончались 29-летний водитель иномарки и два его пассажира 34 и 32 лет. Еще два пассажира внедорожника (44 и 48 лет), а также пассажиры автобуса - 57 и 36 лет - получили различные травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×