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Молодая пара на квадроцикле сорвалась в реку ЮрюзаньСегодня в 14:20

  • Текст

Девушку нашли мертвой.

В ночь на 27 мая 2017 года молодая семейная пара из Трехгорного (Челябинская область), катавшаяся на квадроцикле, слетела с дамбы в реку Юрюзань.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы, 28 мая было найдено тело девушки. Сейчас ведутся поиски мужчины.

Как пишут в соцсетях, у супругов осталась маленькая дочь.

Организован сбор средств для помощи родственникам погибшей.

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