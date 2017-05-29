Девушку нашли мертвой.

В ночь на 27 мая 2017 года молодая семейная пара из Трехгорного (Челябинская область), катавшаяся на квадроцикле, слетела с дамбы в реку Юрюзань.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре региональной поисково-спасательной службы, 28 мая было найдено тело девушки. Сейчас ведутся поиски мужчины.

Как пишут в соцсетях, у супругов осталась маленькая дочь.

Организован сбор средств для помощи родственникам погибшей.