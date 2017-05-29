На перекрестке.

В столице Прикамья ребенок на полном ходу выпал из машины прямо посередине дороги. Инцидент произошел вечером 26 мая на перекрестке улицы Советской Армии и проспекта Декабристов. Видео произошедшего разместили в социальных сетях очевидцы.

Автомобиль с открытым багажником поворачивал налево. Пропустив встречные машины, водитель резко трогается с места. В этот момент из задней двери падает мальчик лет четырех-пяти и едва не оказывается под задним колесом. Ребенок тут же встает на ноги, машина тем временем резко останавливается. Из нее выбегают взрослые, подхватывают мальчика на руки и садятся обратно, после чего автомобиль продолжает движение также с открытым багажником, передает "Уралинформбюро".

Видео: группа "ВКонтакте" "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ"/ https://vk.com/vikiperm