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В Перми ребенок выпал на ходу из машиныСегодня в 14:02

  • Текст

На перекрестке.

В столице Прикамья ребенок на полном ходу выпал из машины прямо посередине дороги. Инцидент произошел вечером 26 мая на перекрестке улицы Советской Армии и проспекта Декабристов. Видео произошедшего разместили в социальных сетях очевидцы.

Автомобиль с открытым багажником поворачивал налево. Пропустив встречные машины, водитель резко трогается с места. В этот момент из задней двери падает мальчик лет четырех-пяти и едва не оказывается под задним колесом. Ребенок тут же встает на ноги, машина тем временем резко останавливается. Из нее выбегают взрослые, подхватывают мальчика на руки и садятся обратно, после чего автомобиль продолжает движение также с открытым багажником, передает "Уралинформбюро".

Видео: группа "ВКонтакте" "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ"/ https://vk.com/vikiperm

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