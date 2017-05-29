Во дворе дома.

В столице Южного Урала тела двухлетнего мальчика и его 48-летнего отца около двух недель пролежали в закрытом автомобиле. Машина стояла у одного из домов в Советском районе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ранее мужчина взял сына и уехал с ним на личном автомобиле в неизвестном направлении. О их пропаже родственники сообщили в полицию 17 мая 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено. Точную причину гибели мужчины и ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.