Мужчина погиб.

Днем 29 мая 2017 года в Екатеринбурге с 4-этажного жилого дома на Куйбышева, 48/2 сорвался рабочий. Мужчина погиб на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Детали происшествия будут известны позже.

Как уточнили агентству в приемной ТСЖ "Куйбышева, 48/2", несчастный случай произошел во время капремонта в жилом доме. Оперативно назвать подрядчика там не смогли, поскольку руководства нет на месте.