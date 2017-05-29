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В Екатеринбурге c четырехэтажки сорвался рабочийСегодня в 15:07

Мужчина погиб.

Днем 29 мая 2017 года в Екатеринбурге с 4-этажного жилого дома на Куйбышева, 48/2 сорвался рабочий. Мужчина погиб на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Детали происшествия будут известны позже.

Как уточнили агентству в приемной ТСЖ "Куйбышева, 48/2", несчастный случай произошел во время капремонта в жилом доме. Оперативно назвать подрядчика там не смогли, поскольку руководства нет на месте.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
отсутствие ТБ на производстве, вот что это такое Сегодня в 16:57

и конечно он был мигрантом, да?

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