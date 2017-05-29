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В екатеринбургском "Пассаже" грузовик "встал на дыбы"Сегодня в 16:57

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Водитель успел выпрыгнуть из кабины.

Днем 29 мая в грузовом лифте екатеринбургского ТЦ "Пассаж" грузовик "встал на дыбы".

Автомобиль задом заезжал на грузовую платформу, но заехал не до конца - платформа стала опускаться, а передняя часть машины осталась за пределами шахты лифта. Таким образом грузовик встал на кузов, в вертикальное положение, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Малышева, 73", которой принадлежит ТЦ.

Водитель успел выскочить из кабины. В скором времени грузовик поднимут, и он отправится домой - в Пермь.

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