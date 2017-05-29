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В Москве шесть человек погибли из-за упавших деревьевСегодня в 19:26

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В столице бушует стихия.

Число жертв ураганного ветра в Москве достигло шести человек, сообщает Interfax со ссылкой на осведомленный источник.

Один погиб на Кировоградской улице, еще один на площади Джавахарлала Неру, третий - на Андреевской набережной. Двое погибли на улице Кедрова и еще один в районе станции метро "Университет".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за урагана пострадали более 40 человек. Он также подтвердил, что имеются погибшие, не уточнив их число.

Кроме того, сообщается о трех деревьях, упавших на открытый участок Филевской линии столичного метро. Движение поездов на время было остановлено, передает "Уралинформбюро".

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