Приняв его за медведя.

В Нижневартовском районе местный житель случайно застрелил знакомого. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

25 мая 2017 года подозреваемый с двумя друзьями обходил арендованный участок леса. Выстрелами мужчины отпугивали медведя. Услышав лай собак и заметив движение в зарослях, одни из них испугался дикого зверя и выстрелил. В кустах оказался его знакомый. От полученных ранений тот скончался в больнице Нижневартовска.