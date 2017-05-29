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В югорском лесу мужчина случайно застрелил знакомогоСегодня в 19:55

  • Текст

Приняв его за медведя.

В Нижневартовском районе местный житель случайно застрелил знакомого. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

25 мая 2017 года подозреваемый с двумя друзьями обходил арендованный участок леса. Выстрелами мужчины отпугивали медведя. Услышав лай собак и заметив движение в зарослях, одни из них испугался дикого зверя и выстрелил. В кустах оказался его знакомый. От полученных ранений тот скончался в больнице Нижневартовска.

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