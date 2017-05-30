Погибло 11 человек.

От урагана в Москве, по последним данным, пострадали 137 человек. Список тех, кому понадобилась медпомощь, может расшириться, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

В частности, в НИИ имени Н.В. Склифосовского было доставлено 14 пострадавших. Госпитализировано пять человек, один из них в реанимации. Остальные пациенты отпущены домой после оказания медпомощи.

На данный момент подтверждена информация об 11 погибших, передает "Уралинформбюро".

Ураган обрушился на российскую столицу 29 мая. Он повалил сотни деревьев, рекламные конструкции, сорвал вывески, кресты с церквей и крыши с домов. Движение общественного транспорта было парализовано.

Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации. Сумма будет определена 30 мая на заседании правительства Москвы. Как отметил мэр Сергей Собянин, последствия шторма были столь трагическими, поскольку он случился в час пик.