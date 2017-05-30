Она погибла на месте.

Тигр в британском зоопарке Hamerton Zoo растерзал работницу зверинца, сообщает BBC. По данным полиции, 29 мая хищник зашел в вольер, где в тот момент находилась смотрительница, 33-летняя Роза Кинг. Женщину спасти не удалось.

Посетителей зоопарка в срочном порядке эвакуировали. Hamerton Zoo закрыт на несколько дней, пока ведется расследование.

Ранее в соцсетях сообщалось, что хищнику удалось выбраться из клетки. Представители зверинца эту информацию опровергли, передает "Уралинформбюро".