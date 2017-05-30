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Екатеринбургская улица превратилась в рекуСегодня в 09:33

Фотография

Трубы не выдержали опрессовок.

В ночь на 30 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Громова лопнула тепломагистраль. Вода рекой хлынул на проезжую часть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбургской теплосетевой компании", на месте порыва работают специалисты.

Трубы на Юго-Западе лопнули во время первого этапа опрессовок. Гидравлические испытания продлятся до 6.00 1 июня. Второй этап запланирован на середину июля (с 23.00 10 числа до 7.00 11 числа, а также 12 и 13 июля с 0.00 до 6.00).

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