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Ураган в Москве стал самым разрушительнымСегодня в 10:06

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За век наблюдений.

Ураган, обрушившийся на российскую столицу 29 мая, оказался самым губительным за всю историю наблюдений. По последним данным московского горздрава, погибли 11 человек. Пострадали еще около 140, среди них есть дети, передает "Уралинформбюро".

До этого самой разрушительной атакой стихии считался ураган, пронесшийся над столицей 21 июня 1998 года. Тогда погибли 9 человек, еще 165 пострадали. Ветер повалил несколько тысяч деревьев, без света остались 200 улиц. Как минимум 9 человек погибли и во время урагана 1904 года.

Накануне шторм повалил не менее 600 деревьев. Стволы разбивали машины и блокировали открытые линии метро. Стихия добралась и до пирамиды Александра Голода в Подмосковье. Это 44-метровое сооружение в оккультизме считается накопителем некой неизвестной науке "биоэнергии".

Ранее по теме:
Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140

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