В ДОУ нет холодной воды.

В Екатеринбурге воспитанников детского сада №80 на Сортировке распустили по домам. В ДОУ из-за коммунальной аварии пропала холодная вода.

Порыв произошел на Пехотинцев накануне утром. Прохудился водовод диаметром 300 миллиметров. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", на месте работают специалисты.

В детском саду от комментариев отказались.

Стоит добавить, что ночью серьезная коммунальная авария произошла и на Юго-Западе. Тепломагистраль на Громова не выдержала проверки давлением и лопнула. По улице рекой хлынул кипяток.