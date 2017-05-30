Спасти удалось лишь отца.

29 мая 2017 года в югорском поселке Приобье во время пожара погибли 32-летняя женщина, ее мать и 4-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-центре "Центроспас-Югории", одноэтажный двухквартирный жилой дом загорелся около 18.00. Огонь удалось потушить только спустя 1,5 часа.

Отца семейства удалось спасти, уточнили "Уралинформбюро" в СУ СКР по ХМАО-Югре. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Проводится доследственная проверка.