Фильм-катастрофа наяву.

Сила разбушевавшейся в Москве стихии потрясла всю страну. Разгулявшийся накануне ураган сотнями валил деревья, сносил гаражи, обрывал провода и сбивал с ног людей. По официальным данным, катастрофа унесла жизни 14 человек, еще около 150 пострадали. Местные жители на полном серьезе сравнивали происходящее с апокалипсисом, выкладывая ужасающие фото в соцсетях

Вырванные с корнями вековые сосны, березы, клены падали прямо на дома и оживленные улицы, передает "Уралинформбюро". В одной только столице, по данным МЧС России, ветер снес около 3500 деревьев.

#moscow #москва #ураган #ураганвмоскве #пятницкаяулица Публикация от Alexander Mikhedyukov (@mxdkv) Май 29 2017 в 8:11 PDT

Множество автовладельцев лишились своих железных коней - одно дерево превращало в груду металла сразу несколько иномарок. Всего в столице было покорежено более полутора тысяч машин.

Хорошая сосна #москва #ураган #сосна #suzuki #vitara #тотал Публикация от Sergey (@varlamovsergey) Май 29 2017 в 9:48 PDT

Московский ураган #ураган #чп #ветер #непогода #московскийураган Публикация от @nikitinvn Май 29 2017 в 9:19 PDT

Ураган в Москве. #ураган #ураганвмоскве Публикация от Vladimir LEE (@vla_lee) Май 29 2017 в 9:52 PDT

Вчерашний ураган удивил всех!!! #москва#ураган#разрушения# Публикация от Макаров Андрей (@makarmoskva) Май 29 2017 в 8:43 PDT

Москвичи сравнивают разгулявшуюся стихию с апокалипсисом. Мегаполис выглядел как в голливудском фильме-катастрофе. Ураган оказался самым разрушительным за вековую историю наблюдений.

Скорость ветра достигала 31 метр в секунду. Стихия с легкостью переворачивала гаражи, роняла будки, вырывала из земли светофоры, остановки и разносила автозаправки. Не пожалел ураган и купол теннисного корта. Огромное полотнище порвало в клочья. Всегда прилизанный деловой район "Москва-Сити" был завален кусками сорванной с офисных зданий кровли. Казалось, что от земли вот-вот оторвет небольшие дома.