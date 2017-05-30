Смерть с ураганной скоростьюСегодня в 12:51
- Текст
Фильм-катастрофа наяву.
Сила разбушевавшейся в Москве стихии потрясла всю страну. Разгулявшийся накануне ураган сотнями валил деревья, сносил гаражи, обрывал провода и сбивал с ног людей. По официальным данным, катастрофа унесла жизни 14 человек, еще около 150 пострадали. Местные жители на полном серьезе сравнивали происходящее с апокалипсисом, выкладывая ужасающие фото в соцсетях
Вырванные с корнями вековые сосны, березы, клены падали прямо на дома и оживленные улицы, передает "Уралинформбюро". В одной только столице, по данным МЧС России, ветер снес около 3500 деревьев.
Разгулялся вечерок, дует "легкий" ветерок... Кажется, ураган кто-то реально наплясал... Или @dantrager , зачем ты включил эту песню вчера утром 😄 . . . . . . . . . . . . #ураган #москва #московскийураган #ураган2017 #vsco #vscocam #vscomsk #vscorus #vscorussia #vscodaily #vscophile #vscofeature #vscogood #vscogram
Множество автовладельцев лишились своих железных коней - одно дерево превращало в груду металла сразу несколько иномарок. Всего в столице было покорежено более полутора тысяч машин.
Москвичи сравнивают разгулявшуюся стихию с апокалипсисом. Мегаполис выглядел как в голливудском фильме-катастрофе. Ураган оказался самым разрушительным за вековую историю наблюдений.
Скорость ветра достигала 31 метр в секунду. Стихия с легкостью переворачивала гаражи, роняла будки, вырывала из земли светофоры, остановки и разносила автозаправки. Не пожалел ураган и купол теннисного корта. Огромное полотнище порвало в клочья. Всегда прилизанный деловой район "Москва-Сити" был завален кусками сорванной с офисных зданий кровли. Казалось, что от земли вот-вот оторвет небольшие дома.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Сбербанк сократит 45 тысяч сотрудников
К 2025 году.Сегодня в 19:52
Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
Они решат судьбу Успенской церкви.Сегодня в 19:41
Жители Ноябрьска наткнулись на медведицу
С потомством.Сегодня в 19:31
В УФНС Зауралья прошли обыски
Правоохранители изъяли у налоговиков документы.Сегодня в 19:17
Южноуральца осудили на 12 лет за убийство директора завода
По производству бетонных блоков.Сегодня в 19:00
В Тюменской области разыскивают педофила из Рязани
Надругавшегося над девочкой.Сегодня в 18:48
В Екатеринбурге на остановке умерли два молодых человека
Предположительно, от передозировки наркотиками.Сегодня в 18:41
Екатеринбурженка избила 9-летнего ребенка
Из-за бутылки с водой.Сегодня в 18:39
Ямальский инженер отделался "условкой" за утонувшего бульдозериста
Трагедия произошла на зимнике.Сегодня в 18:25
В Тюмени бесправный водитель отправил в кому 5-летнего мальчика
За жизнь ребенка борются врачи.Сегодня в 18:15
Россия заплатит за фальсификации на выборах в 2011 году
Десятки тысяч евро.Сегодня в 17:59
Глава Прикамья распорядился уволить виновную в ЧП около ДК Солдатова
И сделал выговор краевому министру культуры.Сегодня в 17:57
Что доктор прописал: продаже интим-товаров прочат ограничение
Медицинскими показаниями.Сегодня в 17:47
В Тюмени "капитальный" подрядчик положил в карман почти 13 миллионов
Деньги предназначались на облицовку дома.Сегодня в 17:41
"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики
Уменьшая воздействие на окружающую среду.
Главные новости
- Сегодня в 19:52Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
- Сегодня в 17:37Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
- Сегодня в 16:44В Челябинске 3-месячный ребенок умер в ожидании скорой
- Сегодня в 13:49Дорожная карта Путина
- Сегодня в 12:30Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Аналитика
Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
Коллапс на дорогах случится через 2 дня.
Дорожная карта Путина
Прибавила точку на Среднем Урале.
Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Выясняют тюменские следователи.