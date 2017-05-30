Пострадала 4-летняя девочка.

В Серове возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летней девочки на батуте. Его владельцу грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Владельцу аттракциона вменяется п.б ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям до шести лет).

Инцидент произошел 19 мая на Преображенской площади. Сильный ветер перевернул надувной батут, девочка упала на газон, получив растяжение связок грудно-поясничного отдела позвоночника.

Как выяснилось, батут предприниматель установил без разрешения горадминистрации Серова. Кроме того, аттракцион был плохо закреплен - привязан капроновыми нитями к скамейкам и арматурным колышкам.