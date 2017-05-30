Оба в тяжелом состоянии.

В Златоусте двое подростков 14 и 15 лет получили серьезные ожоги в лифте жилого дома. Происшествие случилось 29 мая - школьники подожгли горючую жидкость, принесенную с собой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Жильцы дома вызвали скорую. У мальчиков ожоги 60% и 90% тела. В тот же день из областного центра к пострадавшим выезжала бригада врачей, сообщили в пресс-службе областного минздрава. Медики увезли подростка с меньшими травмами в челябинский ожоговый центр. Второй оказался не транспортабельным. 30 мая врачи вновь рассмотрят возможность его перевозки. Состояние обоих подростков крайне тяжелое.