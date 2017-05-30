Из-за пассажира.

30 мая 2017 года в Самаре совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний", направлявшийся из Екатеринбурга в Симферополь. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, причиной стало недомогание ребенка-пассажира.

"Во время выполнения рейса U6-2931, Екатеринбург – Симферополь на борту у пассажира-ребенка резко ухудшилось состояние здоровья. Чтобы своевременно оказать медицинскую помощь, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Самары".

Ребенка с семьей сняли с рейса для госпитализации. В Симферополь самолет прибыл в 10:17 по местному времени.