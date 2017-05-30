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В Челябинске 3-месячный ребенок умер в ожидании скоройСегодня в 16:44

  • Текст

На руках у родителей.

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту смерти 3-месячного ребенка.

По словам матери мальчика, 28 мая у сына резко поднялась температура. Он скончался еще до приезда скорой. Признаков криминальной смерти на теле ребенка нет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

В горздраве комментировать произошедшее отказались.

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