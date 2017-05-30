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При взрыве на курганском заводе погибли двое рабочихСегодня в 16:23

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Следователи проводят проверку.

30 мая 2017 года на территории ЗАО "Курганспецарматура" произошел взрыв. Погибли двое рабочих.

Они испытывали на герметичность отремонтированную запорную арматуру - произошел срыв крышки, находящейся под давлением, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Проводится доследственная проверка. Выясняется, кто отвечал за обеспечение техники безопасности на заводе.

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