Из-за бутылки с водой.

В столице Урала женщина напала на 9-летнего мальчика. Бабушка ребенка уже написала заявление в полицию, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского родительского комитета.

Инцидент произошел 26 мая во дворе дома на улице Бакинских комиссаров. 9-летний Георгий пробегал мимо скамейки, где сидела женщина, и задел стоящую на земле бутылку с водой. Местная жительница тут же набросилась на ребенка. Агрессивная женщина стала выкручивать ребенку руки, пинать по ногам, а чуть позже несколько раз ударила его головой о железную дверь подъезда. Остановить нападавшую смогла только бабушка ребенка, наблюдавшая сцену из окна квартиры.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полиция проводит проверку по поступившему заявлению, ребенок отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Помимо этого Уральский родительский комитет обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе и в областную прокуратуру.