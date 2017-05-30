За жизнь ребенка борются врачи.

Днем 30 мая 2017 года в Тюмени на улице Молодогвардейцев водитель "девятки" сбил 5-летнего мальчика. Ребенок находится в реанимации в состоянии комы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды областного УГИБДД, ребенок перебегал дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода без сопровождения взрослых. Он резко выскочил на проезжую часть из-за припаркованных машин, и водитель ВАЗа не успел затормозить.

За рулем "девятки" находился молодой человек без прав. Стекла автомобиля были затонированы. Не исключено, что именно из-за этого он и не заметил малыша.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.