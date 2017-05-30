Предположительно, от передозировки наркотиками.

Утром 30 мая 2017 года в Кировском районе Екатеринбурга на остановке общественного транспорта скончались два молодых человека.

Юношей заметили прохожие. Они и вызвали скорую помощь. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, приехавшие на место медики констатировали смерть одного из горожан. Второй находился в бессознательном состоянии. Врачи оказали молодому человеку необходимую помощь, но спасти его не удалось.

По данному факту организована проверка. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Она позволит сделать выводы о причине смерти юношей. По некоторым данным, они могли умереть от передозировки наркотиками.