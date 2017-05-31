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В Перми найден обезображенный труп мужчиныСегодня в 08:55

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Недалеко от санатория "Алмед".

В Перми на берегу Камы, недалеко от санатория "Алмед", обнаружен труп мужчины. Местные жители наткнулись на него 30 мая, сообщают городские СМИ со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю. Судя по трупным пятнам, тело долгое время находилось в воде.

Пермские следователи устанавливают личность погибшего и причину смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает "Уралинформбюро".

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