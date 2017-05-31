Мужчины находятся в больнице.

Вечером 30 мая в Прикамье на трассе Оса - Чернушка водитель "шестерки" сбил двух рабочих, ремонтировавших проезжую часть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 29-летний владелец ВАЗа двигался со стороны Осы в направлении Чернушки. На 71 километре он вылетел на обочину и наехал на мужчин 58 и 44 лет. Пострадавших увезли в больницу с травмами головы и многочисленными переломами.

Ремонтируемый участок трассы, как и положено, был огорожен, со всеми необходимыми знаками. Выяснилось, что водитель "шестерки" оказался бесправником, более того, он сел за руль пьяным.