Ребенка увезли в травмпункт.

Вечером 30 мая 2017 года в Екатеринбурге в почтовом отделении на Белореченской, 30 на 2-летнего мальчика распылили газ.

Ребенок с родителями стояли в очереди за посылкой. Какой-то мужчина хотел пролезть вперед всех. Ему сделали замечание, завязалась ссора. Получивший отпор посетитель достал газовый баллончик и распылил его на семью, досталось и мальчику.

Его увезли в травмпункт. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, заявление от родителей пострадавшего поступило в отдел полиции №8 около 23.00. Проводится проверка. Устанавливается личность мужчины, распылившего газ.