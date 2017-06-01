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В Екатеринбурге ищут 19-летнюю студентку31 мая в 16:46

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Она ушла на учебу и не вернулась.

В столице Урала пропала 19-летняя Анастасия Шенделош, студентка техникума химического машиностроения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, днем 29 мая девушка пошла на занятия, но в учебном заведении не появилась.

"Она недавно влюбилась и стала пропускать занятия. Мы поговорили с ней, вразумили. Она уже диплом написала, в этом году ей заканчивать техникум. Но парень и сам не знает, где она, тоже ищет, мы с ним созваниваемся эти дни", - рассказала корреспонденту агентства Ольга, мать Анастасии. 31 мая женщине позвонили и сказали, что видели ее дочь на остановке на Вторчермете.

Рост пропавшей 160 сантиметров, волосы длинные темно-русые. На ней была красная куртка, черные легинсы и черные полуботинки. Всех, кто что-то знает о местонахождении Анастасии, просят сообщить по телефонам: 02, 102 или 8 982 625 96 13 (Ольга).

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