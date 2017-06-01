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Спасатели нашли тело слетевшего с дамбы в Юрюзань мужчины31 мая в 17:36

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Тело его жены нашли 3 днями ранее.

Южноуральские спасатели нашли тело мужчины, упавшего в реку Юрюзань в ночь на 27 мая. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пять дней назад молодые супруги из Трехгорного катались на квадроцикле и слетели с дамбы в реку. В их поисках участвовало около 200 человек: областные спасатели Усть-Катавского спасотряда, бойцы Росгвардии, внештатные спасатели и волонтеры. 28 мая примерно в 14 километрах от места падения было найдено тело девушки.

Тело мужчины обнаружили 31 мая в трех километрах от места трагедии на глубине около 1,8 метра.

По сообщениям в соцсетях у пары осталась двухлетняя дочь.

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Молодая пара на квадроцикле сорвалась в реку Юрюзань

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