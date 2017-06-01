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Южноуралец уронил ребенка из-за открытого люка31 мая в 18:39

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Девочка получила черепно-мозговую травму.

В Челябинской области проверяется информация о травмировании 5-летней девочки из-за открытого канализационного колодца.

По данным местных СМИ, 22 мая на набережной реки Миасс в Калининском районе мужчина, несший ребенка на руках, попал ногой в открытый люк. При падении девочка ударилась головой об асфальт. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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