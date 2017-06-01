На глазах у других детей.

В поселке Мирный Сосновского района шестиклассник надругался над первоклассником. Это произошло во время прогулки. Свидетелями стали другие дети. Кто-то из них испугался и убежал, а кто-то наблюдал.

По данному факту проводилась проверка, однако в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку шестиклассник не достиг возраста уголовного преследования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в образовательном учреждении, родители потерпевшего обратились в суд. Они добиваются помещения шестиклассника в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Стоит добавить, что ранее в Златоусте двое подростков 12 и 13 лет жестоко изнасиловали второклассницу. Девочку увезли в больницу в состоянии комы. Сейчас она пришла в сознание, с ней работают психологи.

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