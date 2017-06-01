Родители с дочерью.

Вечером 31 мая 2017 года в свердловском поселке Гари на улице Кузовлева загорелся дом на двух хозяев. Пострадала семья: супружеская пара и их взрослая дочь. Они госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 20.17. Пламя охватило 96 квадратных метров, повредив кровлю, потолочное перекрытие, пол, стены и надворные постройки. С огнем боролись более получаса.