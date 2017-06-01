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На Южном Урале 72-летний бесправник на тракторе сбил девочкуСегодня в 17:45

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Ребенок в реанимации.

В селе Мордвиновка Увельского района под трактор попала 10-летняя девочка - ребенок в реанимации.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП случилось 31 мая. Трактором Т-16-М управлял 72-летний пенсионер без водительского удостоверения. Тронувшись с места, мужчина не посмотрел по сторонам и сбил девочку, после чего скрылся с места происшествия.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в областной центр. Как сообщили в минздраве, у нее были многочисленные переломы, девочку прооперировали. Сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Мужчину уже привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП и управление транспортом без прав. По результатам доследственной проверки пенсионера могут привлечь и к уголовной ответственности.

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