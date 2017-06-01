Мужчина в коме.

Екатеринбуржец впал в кому после драки на Вторчермете.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, конфликт завязался вечером 31 мая в алкогольном отделе продуктового магазина - уже на улице дошло до потасовки. 60-летний мужчина нанес удар 54-летнему, тот упал и ударился головой. Виновник происшествия вызвал скорую, но дожидаться медиков не стал. Однако позже он сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

По предварительной информации, пострадавший получил острую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Проводится проверка, подозреваемый задержан.