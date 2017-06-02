Легковушку отбросило на дерево.

1 июня 2017 года в Челябинске на улице Труда маршрутка №50 столкнулась с "двенадцатой". Пострадали три пассажира микроавтобуса. Им оказана необходимая медицинская помощь, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось по вине 59-летнего шофера "ГАЗели". Мужчина выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованную легковушку. ВАЗ 2112 отбросило на дерево.

Автоинспекция проводит проверку.