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В Челябинске маршрутка влетела в ВАЗ - трое пострадавшихСегодня в 10:12

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Легковушку отбросило на дерево.

1 июня 2017 года в Челябинске на улице Труда маршрутка №50 столкнулась с "двенадцатой". Пострадали три пассажира микроавтобуса. Им оказана необходимая медицинская помощь, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось по вине 59-летнего шофера "ГАЗели". Мужчина выехал за пределы проезжей части и врезался в припаркованную легковушку. ВАЗ 2112 отбросило на дерево.

Автоинспекция проводит проверку.

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