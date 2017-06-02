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14-летняя челябинка пропала после ссоры с подругамиСегодня в 10:38

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Девочка ушла с тренировки.

В Челябинске третьи сутки ищут 14-летнюю Викторию Колосову - воспитанницу спортивного интерната.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном поисково-спасательном отряде "Легион СПАС", днем 31 мая 2017 года девочка ушла с тренировки в районе стадиона имени Елесиной, и больше ее никто не видел. При этом вещи Виктории остались в раздевалке.

Известно, что перед исчезновением девочка поссорилась с подругами, которые обвинили ее в краже денег.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, стройная, большие карие глаза, пухлые губы, волосы до плеч. На Виктории были черные лосины, синие гетры, темно-синяя кофта с капюшоном, голубовато-зеленые кроссовки.

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