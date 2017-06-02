На Ольховской.

2 июня около 17.00 в Екатеринбурге в девятиэтажке на улице Ольховской полыхали два балкона - на 7 и 8 этаже.

Жители эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА". Сгорело домашнее имущество на площади 15 квадратных метров.

С огнем удалось справиться спустя 2 часа. Работы осложнялись из-за припаркованных во дворе машин.